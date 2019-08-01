Саратовцы узнали о главных травмах бадминтонистов
Сегодня, 1 августа, в саратовской кофейне прошла встреча с тренером сборной команды национальной федерации бадминтона России Клавдией Майоровой.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», она рассказала о бедности бадминтона.
Многие технологии сборная не может себе позволить из-за нехватки средств. К примеру, в команде нет психолога.
Клавдия Майорова рассказала об истории спортсмена Ивана Созонова, у которого произошел разрыв сухожилия и пришлось взять его к себе домой, чтобы следить за выполнением рекомендаций врача. К Олимпийским играм он был готов.
По словам тренера, самые серьезные травмы у бадминтонистов приходятся на колени, ахиллы, локти, плечи и спину.
Однако сами спортсмены не всегда сознательно подходят к своему здоровью. По словам тренера, ребята привыкли, что их надо понукать, хотя есть исключения.
Сейчас у бадминтонистов осталось четыре дня до сборов, за которые нужно будет отработать технику, тактику и повышение скорости.
ИСТОЧНИК KP.RU