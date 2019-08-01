Саратовцы узнали о главных травмах бадминтонистов

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-01T19:10:07+03:00

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Сегодня, 1 августа, в саратовской кофейне прошла встреча с тренером сборной команды национальной федерации бадминтона России Клавдией Майоровой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», она рассказала о бедности бадминтона.

Многие технологии сборная не может себе позволить из-за нехватки средств. К примеру, в команде нет психолога.

Клавдия Майорова рассказала об истории спортсмена Ивана Созонова, у которого произошел разрыв сухожилия и пришлось взять его к себе домой, чтобы следить за выполнением рекомендаций врача. К Олимпийским играм он был готов.

По словам тренера, самые серьезные травмы у бадминтонистов приходятся на колени, ахиллы, локти, плечи и спину.

Однако сами спортсмены не всегда сознательно подходят к своему здоровью. По словам тренера, ребята привыкли, что их надо понукать, хотя есть исключения.

Сейчас у бадминтонистов осталось четыре дня до сборов, за которые нужно будет отработать технику, тактику и повышение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU