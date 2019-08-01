Надругавшихся над Вечным огнем школьников из Маркса поставили на учет
Ученики школы №4 Маркса Саратовской области, надругавшиеся над Вечным огнем, поставлены на учет.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, после проверки инцидента с осквернением «Мемориала войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны: памятник и площадка вечного огня», в отношении подростков составлены административные протоколы, которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Кроме того, возбуждено административное производство в отношении предпринимателя, продавшего несовершеннолетним алкоголь.
Председателю комитета образования администрации Марксовского района и начальнику полиции внесены представления.
ИСТОЧНИК KP.RU