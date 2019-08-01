2019-08-01T19:07:25+03:00
Общество

Надругавшихся над Вечным огнем школьников из Маркса поставили на учет

Продавшего им алкоголь предпринимателя ждет наказание
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ученики школы №4 Маркса Саратовской области, надругавшиеся над Вечным огнем, поставлены на учет.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, после проверки инцидента с осквернением «Мемориала войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны: памятник и площадка вечного огня», в отношении подростков составлены административные протоколы, которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, возбуждено административное производство в отношении предпринимателя, продавшего несовершеннолетним алкоголь.

Председателю комитета образования администрации Марксовского района и начальнику полиции внесены представления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вячеслав Володин: Между получением сверхприбыли от вырубки лесов и сохранением наших лесных богатств надо выбирать второе
На 3-й Дачной маршрутка столкнулась с двумя легковушками
Под Саратовом в ДТП погиб мужчина и пострадал ребенок
Саратовцы узнали о главных травмах бадминтонистов
В Саратове мужчина сжег труп убитого бизнес-партнера
В Энгельсе водителя лишили прав за сбитую камеру на дороге
В кинозале «На Рижской» с 1 августа начинаются «Киноканикулы»
Национальная федерация бадминтона будет обучать инструкторов в Саратове
На кладбище в Вольске сгорела машина с человеком
Панков о ремонте дороги в Балакове: У жителей должна быть полная информация
В июле жители 59 многоквартирных домов перешли на прямые договоры с ООО «КВС»
Карта камер наблюдения поможет дисциплинировать водителей: Эксперт прокомментировал нововведение ГИБДД
У пенсионерки в Саратове украли 60 тыс. рублей при установке газоанализатора
Панков: Среди земляков — много болеющих за нашу область людей
«Кидаются на людей, голубей жрут»: житель Вольска пожаловался на бродячих собак
Под Балаковом в больнице скончался попавший в ДТП на угнанном авто подросток
Под Саратовом сельчане косили траву и нашли скелет
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №6
В Саратовской области обнаружили опасное лекарство для молодняка
Саратовцы болеют сифилисом чаще остальных россиян
У ершовской фирмы арестовали трактор за долги по налогам
Сформирован рейтинг контейнерных площадок двух районов Саратова
Под Саратовом перезахоронят останки пропавшего 78 лет назад красноармейца
Николай Панков запустил флешмоб #параслов64
На Танкистов столкнулись ВАЗ и Chevrolet Niva