В Энгельсе водителя лишили прав за сбитую камеру на дороге

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-01T19:05:28+03:00

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В Энгельсе Саратовской области в июле автомобилист сбил камеру фиксации нарушений ПДД.

Как рассказал «КП-Саратов» заместитель директора ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» Владимир Федоров, ЧП случилось на 422-м км дороги от Энгельса к Ровному.

Водитель сломал треногу. Впоследствии сотрудники полиции установили личность нарушителя. Суд лишил его прав сроком на год.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о водителях, которые целенаправленно разбивают камеры и даже нападают на сотрудников Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU