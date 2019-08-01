В Энгельсе водителя лишили прав за сбитую камеру на дороге
Личность нарушителя установила полиция
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В Энгельсе Саратовской области в июле автомобилист сбил камеру фиксации нарушений ПДД.
Как рассказал «КП-Саратов» заместитель директора ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» Владимир Федоров, ЧП случилось на 422-м км дороги от Энгельса к Ровному.
Водитель сломал треногу. Впоследствии сотрудники полиции установили личность нарушителя. Суд лишил его прав сроком на год.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о водителях, которые целенаправленно разбивают камеры и даже нападают на сотрудников Центра.
ИСТОЧНИК KP.RU