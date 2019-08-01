В кинозале «На Рижской» с 1 августа начинаются «Киноканикулы»

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-01T16:39:54+03:00

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В областном киновидеоцентре 1 августа стартуют «Киноканикулы «На Рижской». Показы художественных и анимационных фильмов для детей и их родителей будут проходить каждый день (кроме выходных).

Начало киносеансов в 15:00.

Расписание на ближайшую неделю:

- 1 августа, четверг — м/ф «Пушистый шпион» (6+);

- 2 августа, пятница — м/ф «Ковер-самолет» (6+);

- 5 августа, понедельник — х/ф «Тим Талер, или Проданный смех» (12+);

- 6 августа, вторник — м/ф «Большое путешествие» (6+);

- 7 августа, среда — х/ф «Миа и белый лев» (6+);

- 8 августа, четверг — м/ф «Большой кошачий побег» (6+);

- 9 августа, пятница — х/ф «Солдатик» (6+).

Стоимость билета - 70 рублей за человека. (для групп от десяти человек стоимость билета — 50 рублей за человека).

Адрес кинозала «На Рижской»: улица Рижская, 1 (остановка общественного транспорта «Котельная»).

Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.

ИСТОЧНИК KP.RU