В кинозале «На Рижской» с 1 августа начинаются «Киноканикулы»
В областном киновидеоцентре 1 августа стартуют «Киноканикулы «На Рижской». Показы художественных и анимационных фильмов для детей и их родителей будут проходить каждый день (кроме выходных).
Начало киносеансов в 15:00.
Расписание на ближайшую неделю:
- 1 августа, четверг — м/ф «Пушистый шпион» (6+);
- 2 августа, пятница — м/ф «Ковер-самолет» (6+);
- 5 августа, понедельник — х/ф «Тим Талер, или Проданный смех» (12+);
- 6 августа, вторник — м/ф «Большое путешествие» (6+);
- 7 августа, среда — х/ф «Миа и белый лев» (6+);
- 8 августа, четверг — м/ф «Большой кошачий побег» (6+);
- 9 августа, пятница — х/ф «Солдатик» (6+).
Стоимость билета - 70 рублей за человека. (для групп от десяти человек стоимость билета — 50 рублей за человека).
Адрес кинозала «На Рижской»: улица Рижская, 1 (остановка общественного транспорта «Котельная»).
Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.
ИСТОЧНИК KP.RU