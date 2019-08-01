2019-08-01T16:35:46+03:00
Общество

Национальная федерация бадминтона будет обучать инструкторов в Саратове

Главный тренер сборной России Клавдия Майорова провела пресс-конференцию
Дарья Вострикова
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Главный тренер сборной России по бадминтону провела пресс-конференцию в СаратовеГлавный тренер сборной России по бадминтону провела пресс-конференцию в СаратовеФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 1 августа, в саратовской кофейне прошла встреча с главным тренером сборной России по бадминтону Клавдией Майоровой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», это первое мероприятие семинара, которое проводит Национальная федерация бадминтона России в Саратовской области.

Всего с 1 по 4 августа в саратовском центре спортподготовки пройдет обучающий семинар для учителей и инструкторов. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».

- Мировая федерация поставила задачу вывести бадминтон выше настольного тенниса. Теперь для спортсменов обязательны 14 турниров в году, — сообщила Клавдия Майорова.

Она рассказала, что на семью и встречи с любителями бадминтона времени не остается.

Некоторое время она жила в Польше. Там ей пришлось пройти спецкурсы для работы тренером и одновременно учить этому же других, ведь направление бадминтона было не развито.

- Там зарплату получают только те, кто добился результатов, — отметила она.

По ее собственным словам, Клавдия Майорова выросла как тренер в Польше и приехала в Россию уже как профессионал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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