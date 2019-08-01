2019-08-01T16:27:09+03:00
Происшествия

На кладбище в Вольске сгорела машина с человеком

Останки лежали на полу автомобиля между рядами сидений
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Вольском районе следователи организовали доследственную проверку по факту гибели человека в поселке Терса.

- По предварительным данным, около часа дня сегодня, 1 августа, в администрацию Терсы позвонил неизвестный и сообщил о пожаре на кладбище, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

На место ЧП прибыли сотрудник органа местного самоуправления и работник кладбища, которые нашли догорающий автомобиль и вызвали пожарных.

Следователи СК, эксперты ГУ МВД региона и испытательной пожарной лаборатории осматривают место происшествия.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Предположительно, полыхал автомобиль модели микровэн универсал, однако он выгорел настолько, что цвет уже не различим. На полу машины, между передними и задними сиденьями нашли останки, вероятно, человека со следами ожогов.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, ищут очевидцев и устанавливают причины пожара. Также проводится судмедэкспертиза, чтобы узнать точную причину смерти человека и его пол.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

После проверки будет принято соответствующее решение, возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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