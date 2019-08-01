2019-08-01T16:30:24+03:00
Общество

Панков о ремонте дороги в Балакове: У жителей должна быть полная информация

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков по просьбе жителей и представителей СМИ проверил качество дорожного ремонта в Балакове. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Как и обещал, заехал в Балаково на улицу Комарова. Об этом просили балаковские СМИ, говоря о некачественном дорожном ремонте. Пригласил и прокурора, чтобы на месте изучить ситуацию. Пока не ясно по качеству. Явных нарушений технологии не увидел. Бордюр не поменяли — старый. Так это может быть по условиям контракта. В любом случае проведут прокурорскую проверку. У жителей должна быть полная информация, как расходуются средства на дорожный ремонт. Если кто-то пытается на этом нажиться — вместе дадим по рукам. Людям нужны качественные и безопасные дороги, тротуары и вся дорожная инфраструктура.

Не исключаю и работу конкурентов. Так как есть заключение на качественное исполнение, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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