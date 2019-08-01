В июле жители 59 многоквартирных домов перешли на прямые договоры с ООО «КВС»

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-01T16:28:19+03:00

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Все больше саратовцев переходят на прямые договорные отношения с ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». В июле 2019 года на территории областного центра прямые договоры с компанией заключили жители 59 многоквартирных домов — порядка 6 тыс. лицевых счетов. Прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией обеспечивают прозрачность платежей, гарантируют получение денежных средств поставщиком коммунальных услуг, минуя управляющие организации.

В случае перехода на прямые договоры квитанции за услуги, оказываемые ООО «КВС», будут выставляться расчетным центром ООО «Городской расчетный центр» (ООО «СарРЦ»). Для формирования актуальной информации и проведения корректных начислений потребителям, перешедшим на прямые договоры с ООО «КВС», необходимо до 25 числа текущего месяца заполнить заявление (бланк заявления можно получить на одном из абонентских пунктов ООО «СарРЦ» или на сайте САРРЦ.РФ в разделе «онлайн-приемная для абонентов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов») и сдать с приложением соответствующих документов на абонентский пункт либо отправить по электронной почте kvs@sarrc.ru. До момента получения квитанции на оплату показания счетчиков на конец расчетного периода необходимо указать в бланке заявления.

По вопросам перехода на прямые платежи ООО «КВС» потребители могут получить информацию на сайте компании http://kvs-saratov.ru, а также обратиться в договорной отдел ООО «КВС» по телефону: (8452) 23-43-84.

ИСТОЧНИК KP.RU