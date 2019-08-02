В Саратовской области в пятницу будет холодно и дождливо

СЕГОДНЯ 06:11 2019-08-02T06:11:17+03:00

2 августа в Саратове снова будет похолодание

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В Саратовской области сегодня, 2 августа, будет облачная погода с прояснениями.

- Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер с запада и северо-запада поднимется до 4-9 м/с с порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по региону.

Температура также не поднимется выше +21, а порой и вовсе опустится до +13.

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ИСТОЧНИК KP.RU