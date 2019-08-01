Карта камер наблюдения поможет дисциплинировать водителей: Эксперт прокомментировал нововведение ГИБДД

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-01T16:02:34+03:00

На дорогах области установлено около 120 камер

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В Саратовской области на дорогах установлены порядка 120 камер видеофиксации наблюдений.

Как рассказал «КП-Саратов» заместитель директора ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» Владимир Федоров, из них 92 камеры — стационарные.

Он уверен, что появление карты на портале ГИБДД, где отмечены камеры, приведет к дисциплинированию водителей.

- Цель нашей работы — максимально сократить число ДТП и заставить водителей соблюдать Правила дорожного движения. Поэтому, если указано «ограничение скорости», то водитель должен это выполнить. А у нас иногда автомобилисты даже знают, что камера где-то установлена, но все равно нарушают, по забывчивости, например, — считает Владимир Федоров.

Ежеквартально ГИБДД области указывает порядка 150 мест, где желательно установить камеры. Сотрудники навигационно-информационного центра ставят их там, где есть условия, например, столбы.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что на карте ГИБДД появилась информация о 99 камерах наблюдения. Раздел работает в тестовом режиме и не всегда отображается корректно.

ИСТОЧНИК KP.RU