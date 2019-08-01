Панков: Среди земляков — много болеющих за нашу область людей

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-01T15:36:02+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о прошедшей сегодня в Вольске встрече с партийцами округа.

- Как и планировал, провел в Вольске встречу с партийцами своего округа. Говорили о многих актуальных вопросах, в том числе о необходимости изменить подход к деятельности первичек. Чтобы они работали не формально, а вместе с людьми поднимали темы, о которых говорят на местах.

Обсудили партийный контроль за объектами, которые делаются сегодня для людей. Он тоже важен. Когда ремонтируют дорогу или двор, по отчетам все хорошо, а копнуть глубже — жители недовольны. Не учли их мнение, не посчитали нужным спросить. Такого допускать, конечно, нельзя.

Приятно отметить среди партийцев тех, кто неравнодушен к теме питания детей в школах, ее не так давно обсуждали за круглым столом в Саратове. С началом учебного года многие первички готовы выходить с проверками. Потому что по-хорошему болеют проблемами людей, хотят их решить. Многие земляки готовы принять участие и в обсуждении актуальной темы подросткового вандализма. Будем вместе искать решение.

Но должен признать, есть и другие, которые в партию вступили для каких-то своих личных интересов. Или, как говорит Вячеслав Викторович Володин, пришли «дефилировать» по политическому подиуму. Им необходимо спуститься на землю, вспомнить, как разговаривать с людьми и слышать их, заниматься решением проблем. Обязательно продолжу такие встречи во время отпуска, который провожу в своем регионе, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU