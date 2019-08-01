2019-08-01T15:36:02+03:00
Общество

Панков: Среди земляков — много болеющих за нашу область людей

Депутат Госдумы провел в Вольске встречу
Ольга Симонова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о прошедшей сегодня в Вольске встрече с партийцами округа.

- Как и планировал, провел в Вольске встречу с партийцами своего округа. Говорили о многих актуальных вопросах, в том числе о необходимости изменить подход к деятельности первичек. Чтобы они работали не формально, а вместе с людьми поднимали темы, о которых говорят на местах.

Обсудили партийный контроль за объектами, которые делаются сегодня для людей. Он тоже важен. Когда ремонтируют дорогу или двор, по отчетам все хорошо, а копнуть глубже — жители недовольны. Не учли их мнение, не посчитали нужным спросить. Такого допускать, конечно, нельзя.

Приятно отметить среди партийцев тех, кто неравнодушен к теме питания детей в школах, ее не так давно обсуждали за круглым столом в Саратове. С началом учебного года многие первички готовы выходить с проверками. Потому что по-хорошему болеют проблемами людей, хотят их решить. Многие земляки готовы принять участие и в обсуждении актуальной темы подросткового вандализма. Будем вместе искать решение.

Но должен признать, есть и другие, которые в партию вступили для каких-то своих личных интересов. Или, как говорит Вячеслав Викторович Володин, пришли «дефилировать» по политическому подиуму. Им необходимо спуститься на землю, вспомнить, как разговаривать с людьми и слышать их, заниматься решением проблем. Обязательно продолжу такие встречи во время отпуска, который провожу в своем регионе, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Энгельсе водителя лишили прав за сбитую камеру на дороге
В кинозале «На Рижской» с 1 августа начинаются «Киноканикулы»
Национальная федерация бадминтона будет обучать инструкторов в Саратове
На кладбище в Вольске сгорела машина с человеком
Панков о ремонте дороги в Балакове: У жителей должна быть полная информация
В июле жители 59 многоквартирных домов перешли на прямые договоры с ООО «КВС»
Карта камер наблюдения поможет дисциплинировать водителей: Эксперт прокомментировал нововведение ГИБДД
У пенсионерки в Саратове украли 60 тыс. рублей при установке газоанализатора
«Кидаются на людей, голубей жрут»: житель Вольска пожаловался на бродячих собак
Под Балаковом в больнице скончался попавший в ДТП на угнанном авто подросток
Под Саратовом сельчане косили траву и нашли скелет
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №6
В Саратовской области обнаружили опасное лекарство для молодняка
Саратовцы болеют сифилисом чаще остальных россиян
У ершовской фирмы арестовали трактор за долги по налогам
Сформирован рейтинг контейнерных площадок двух районов Саратова
Под Саратовом перезахоронят останки пропавшего 78 лет назад красноармейца
Николай Панков запустил флешмоб #параслов64
На Танкистов столкнулись ВАЗ и Chevrolet Niva