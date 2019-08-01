«Кидаются на людей, голубей жрут»: житель Вольска пожаловался на бродячих собак
Одна из пользовательниц соцсети предложила написать в администрацию жалобу, чтобы свору отловили
Фото из соцсетей
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В Вольске Саратовской области местный житель пожаловался на бродячих собак.
- Кидаются на людей, голубей жрут, — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано в Вольске» соцсети «ВКонтакте».
На фото, которое он опубликовал, видно свору собак на центральной площади города.
Фото из соцсетей
Комментаторы поста не оценили энтузиазма автора записи и ответили, что просто не стоит подходить к животным, а кто-то поделился и своим опытом, сказав, что были на площади недавно и собаки на них не бросались.
Одна из пользовательниц соцсети предложила написать в администрацию жалобу, чтобы свору отловили.
ИСТОЧНИК KP.RU