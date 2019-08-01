«Кидаются на людей, голубей жрут»: житель Вольска пожаловался на бродячих собак

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-01T15:27:32+03:00

Одна из пользовательниц соцсети предложила написать в администрацию жалобу, чтобы свору отловили

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В Вольске Саратовской области местный житель пожаловался на бродячих собак.

- Кидаются на людей, голубей жрут, — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано в Вольске» соцсети «ВКонтакте».

На фото, которое он опубликовал, видно свору собак на центральной площади города.

Фото из соцсетей

Комментаторы поста не оценили энтузиазма автора записи и ответили, что просто не стоит подходить к животным, а кто-то поделился и своим опытом, сказав, что были на площади недавно и собаки на них не бросались.

Одна из пользовательниц соцсети предложила написать в администрацию жалобу, чтобы свору отловили.

ИСТОЧНИК KP.RU