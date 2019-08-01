Под Балаковом в больнице скончался попавший в ДТП на угнанном авто подросток
В ГИБДД просят родителей не подпускать детей к ключам от машины
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Умер 15-летний парень, который слетел в кювет на машине у села Еланка в Балаковском районе.
- Юноша скончался в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В Госавтоинспекции призвали родителей уделять внимание досугу подростков и не давать им возможность взять ключи от автомобиля.
Напомним, парень 2004 года рождения угнал ВАЗ-2106, не справился с управлением, слетел в кювет и там опрокинулся.
ИСТОЧНИК KP.RU