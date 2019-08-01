2019-08-01T15:16:47+03:00
Происшествия

Под Саратовом сельчане косили траву и нашли скелет

Череп попал в механизм трактора
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Аткарском районе Саратовской области 28 июля были найдены кости человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, скелет нашли двое жителей села Марфино, которые косили траву.

Во время работы в механизм трактора одного из них попал инородный предмет. Мужчина решил, что это камень. Вытаскивая, он понял, что это череп человека.

Сельчане сообщили о находке в полицию. Следователи прочесали местность и нашли еще кости, а также куски одежды.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По оценке экспертов, останки пролежали в поле более года.

Начато расследование. Предстоит установить личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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