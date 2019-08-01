Под Саратовом сельчане косили траву и нашли скелет
Череп попал в механизм трактора
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Аткарском районе Саратовской области 28 июля были найдены кости человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, скелет нашли двое жителей села Марфино, которые косили траву.
Во время работы в механизм трактора одного из них попал инородный предмет. Мужчина решил, что это камень. Вытаскивая, он понял, что это череп человека.
Сельчане сообщили о находке в полицию. Следователи прочесали местность и нашли еще кости, а также куски одежды.
Фото СУ СКР по Саратовской области
По оценке экспертов, останки пролежали в поле более года.
Начато расследование. Предстоит установить личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU