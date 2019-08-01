2019-08-01T14:48:41+03:00
Общество

В Саратовской области обнаружили опасное лекарство для молодняка

Реализация серии препарата приостановлена
Дарья Вострикова
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Дитрим® порошок» (серия 792211218, срок годности до 12.2020) производства ООО «НИТА-ФАРМ», Саратовская область. Он не соответствует установленным требованиям по показателям «Определение фракционного состава (Однородность и размер гранул препарата)» и «Содержание триметоприма», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Реализация серии препарата приостановлена.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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