Саратовцы болеют сифилисом чаще остальных россиян
Показатель сохраняется первые шесть месяцев 2019 года
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В Саратовской области уровень заболеваемости сифилисом продолжает оставаться высоким.
Согласно данным Росстата, опубликованным за январь-мая 2019 года, показатель региона в расчете на каждые 100 тыс. человек в 2,3 раза превышает общероссийский.
Чуть ниже данные заболеваемости сифилисом зарегистрированы в Приморском крае, Иркутской, Калужской, Амурской областях, Республиках Северная Осетия-Алания и Саха (Якутия).
В этих регионах показатель венерического заболевания превышен в 2-2,2 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU