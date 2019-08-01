Саратовцы болеют сифилисом чаще остальных россиян

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-01T14:52:52+03:00

Показатель сохраняется первые шесть месяцев 2019 года

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В Саратовской области уровень заболеваемости сифилисом продолжает оставаться высоким.

Согласно данным Росстата, опубликованным за январь-мая 2019 года, показатель региона в расчете на каждые 100 тыс. человек в 2,3 раза превышает общероссийский.

Чуть ниже данные заболеваемости сифилисом зарегистрированы в Приморском крае, Иркутской, Калужской, Амурской областях, Республиках Северная Осетия-Алания и Саха (Якутия).

В этих регионах показатель венерического заболевания превышен в 2-2,2 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU