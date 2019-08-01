У ершовской фирмы арестовали трактор за долги по налогам
Предприятие не заплатило 1,7 млн рублей
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В Ершове Саратовской области с предприятия взыскали 1,7 млн рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении службы судебных приставов, организация не уплачивала налоги.
Кроме того, что было возбуждено исполнительное производство, на организацию наложен сбор в размере 100 тыс. рублей. Также арестовали трактор, находящийся в собственности предприятия.
После этого долги по налогам были погашены.
ИСТОЧНИК KP.RU