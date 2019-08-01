2019-08-01T14:47:56+03:00
Общество

Под Саратовом перезахоронят останки пропавшего 78 лет назад красноармейца

Его сестра нашла запись о родственнике в Книге памяти
Дарья Вострикова
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В селе Золотое Красноармейского района 2 августа в 11:00 пройдет церемония перезахоронения останков красноармейца Николая Павловича Шмакова.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, останки и медальон найдены поисковым отрядом «Высота» при раскопках у деревни Волчки близ города Великие Луки Псковской области. В 1941 году наша армия месяц держала оборону противника.

Останки саратовца и медальон с его данными обнаружили у деревни Волчки.

Администрация Красноармейского района нашла племянницу героя Ольгу Иванову и рассказала ей об этой вести. Та поделилась, что это известие «большая радость» для всех родственников.

Ее мать, сестра воина Красной армии, долгое время искала пропавшего родственника. Позже она вместе с внучкой Екатериной, которая также будет присутствовать на торжественной церемонии, нашла его снимок в Книге памяти.

Семья красноармейца узнала весть о пропавшем родственнике лишь спустя 78 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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