Николай Панков запустил флешмоб #параслов64
В последний месяц лета депутат Государственной думы Николай Панков запустил флешмоб на своей странице в «Инстаграм».
Он предложил своим подписчикам, а также всем пользователям популярной соцсети выкладывать в своих аккаунтах фотографии или видео, отражающие их впечатления, эмоции, открытия, сделанные в августе, помечая их хештегом #параслов64.
Темы могут быть самые разные: отдых, новые места, которые удалось посетить, природа, погода, время, проведенное с близкими людьми, красота родного края и так далее.
Сам Николай Панков рассказал, что никогда не отдыхает за границей, лето всегда проводит в родной Саратовской области.
Если пользователи публикуют «сторис», предлагается отметить аккаунт депутата и поставить отметку @paraslov_pankov.
В сентябре тот, кому удалось ярче всех передать свои впечатления, получит приз. Какой — это пока интрига, отметил Николай Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU