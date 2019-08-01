Николай Панков запустил флешмоб #параслов64

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-01T14:40:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В последний месяц лета депутат Государственной думы Николай Панков запустил флешмоб на своей странице в «Инстаграм».

Он предложил своим подписчикам, а также всем пользователям популярной соцсети выкладывать в своих аккаунтах фотографии или видео, отражающие их впечатления, эмоции, открытия, сделанные в августе, помечая их хештегом #параслов64.

Темы могут быть самые разные: отдых, новые места, которые удалось посетить, природа, погода, время, проведенное с близкими людьми, красота родного края и так далее.

Сам Николай Панков рассказал, что никогда не отдыхает за границей, лето всегда проводит в родной Саратовской области.

Если пользователи публикуют «сторис», предлагается отметить аккаунт депутата и поставить отметку @paraslov_pankov.

В сентябре тот, кому удалось ярче всех передать свои впечатления, получит приз. Какой — это пока интрига, отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU