ГИТ: В гибели трех рабочих в Петровске виновато руководство предприятия

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-01T13:52:14+03:00

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Комиссия под председательством Гострудинспекции завершила расследование инцидента в Петровске, когда в канализационном колодце погибли трое слесарей МУП «Петровское ЖКХ».

- На 4 июля предприятие запланировало варку трубы в канализационно-насосной станции №2. Для работ сотрудник спустился в люк, там ему стало плохо. Двое коллег поочередно спустились на помощь, но упали в камеру КНС. Спасатели извлекли троих погибших, еще один пострадавший был госпитализирован, — сообщили «КП-Саратов» в Гострудинспекции.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчины погибли от отравления сероводородом и аммиаком, один из них был пьян.

Комиссия установила, что причинами инцидента стало то, что работников не обеспечили средствами защиты: газоанализаторами, противогазами и другим; допуск сотрудников на работу без обучения и проверки знаний охраны труда; отсутствие контроля за работами;

Виновниками инцидента стали директор, его заместитель и мастер канализационно-насосной станции №2 МУП «Петровское ЖКХ». Материалы переданы следователям.

Рассматривается также вопрос о возбуждении административного производства в отношении предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU