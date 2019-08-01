2019-08-01T13:52:14+03:00
Происшествия

ГИТ: В гибели трех рабочих в Петровске виновато руководство предприятия

Гострудинспекция подвела итоги расследования
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Комиссия под председательством Гострудинспекции завершила расследование инцидента в Петровске, когда в канализационном колодце погибли трое слесарей МУП «Петровское ЖКХ».

- На 4 июля предприятие запланировало варку трубы в канализационно-насосной станции №2. Для работ сотрудник спустился в люк, там ему стало плохо. Двое коллег поочередно спустились на помощь, но упали в камеру КНС. Спасатели извлекли троих погибших, еще один пострадавший был госпитализирован, — сообщили «КП-Саратов» в Гострудинспекции.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчины погибли от отравления сероводородом и аммиаком, один из них был пьян.

Комиссия установила, что причинами инцидента стало то, что работников не обеспечили средствами защиты: газоанализаторами, противогазами и другим; допуск сотрудников на работу без обучения и проверки знаний охраны труда; отсутствие контроля за работами;

Виновниками инцидента стали директор, его заместитель и мастер канализационно-насосной станции №2 МУП «Петровское ЖКХ». Материалы переданы следователям.

Рассматривается также вопрос о возбуждении административного производства в отношении предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Энгельсе водителя лишили прав за сбитую камеру на дороге
В кинозале «На Рижской» с 1 августа начинаются «Киноканикулы»
Национальная федерация бадминтона будет обучать инструкторов в Саратове
На кладбище в Вольске сгорела машина с человеком
Панков о ремонте дороги в Балакове: У жителей должна быть полная информация
В июле жители 59 многоквартирных домов перешли на прямые договоры с ООО «КВС»
Карта камер наблюдения поможет дисциплинировать водителей: Эксперт прокомментировал нововведение ГИБДД
У пенсионерки в Саратове украли 60 тыс. рублей при установке газоанализатора
Панков: Среди земляков — много болеющих за нашу область людей
«Кидаются на людей, голубей жрут»: житель Вольска пожаловался на бродячих собак
Под Балаковом в больнице скончался попавший в ДТП на угнанном авто подросток
Под Саратовом сельчане косили траву и нашли скелет
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №6
В Саратовской области обнаружили опасное лекарство для молодняка
Саратовцы болеют сифилисом чаще остальных россиян
У ершовской фирмы арестовали трактор за долги по налогам
Сформирован рейтинг контейнерных площадок двух районов Саратова
Под Саратовом перезахоронят останки пропавшего 78 лет назад красноармейца
Николай Панков запустил флешмоб #параслов64
На Танкистов столкнулись ВАЗ и Chevrolet Niva