В Саратовской области рецидивист заколол ножом водителя такси
Суд признал 20-летнего рецидивиста из Пугачева виновным в убийстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 15 февраля 2019 года мужчина выпил спиртное и вызвал такси, чтобы приехать в село Старая Порубежка.
Прибыв на место, 61-летний водитель авто потребовал от клиента плату за проезд, но у парня денег не было. Когда он увидел, что таксист что-то хочет достать из-под сиденья, то схватил нож и несколько раз ударил мужчину.
После этого злоумышленник покинул место происшествия.
Проезжавший мимо села автомобилист вызвал «скорую помощь» для потерпевшего, однако тот скончался до приезда медиков.
Теперь рецидивист отсидит 12 лет и 15 дней в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU