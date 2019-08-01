В Саратовской области рецидивист заколол ножом водителя такси

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-01T13:55:34+03:00

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Суд признал 20-летнего рецидивиста из Пугачева виновным в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 15 февраля 2019 года мужчина выпил спиртное и вызвал такси, чтобы приехать в село Старая Порубежка.

Прибыв на место, 61-летний водитель авто потребовал от клиента плату за проезд, но у парня денег не было. Когда он увидел, что таксист что-то хочет достать из-под сиденья, то схватил нож и несколько раз ударил мужчину.

После этого злоумышленник покинул место происшествия.

Проезжавший мимо села автомобилист вызвал «скорую помощь» для потерпевшего, однако тот скончался до приезда медиков.

Теперь рецидивист отсидит 12 лет и 15 дней в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU