Директора филиала «Т Плюс» в Саратове оштрафовали за неправильное начисление платы

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-01T13:24:00+03:00

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Директора Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, его привлекли к административной ответственности за нарушения при начислении платы за отопление жителям многоэтажек.

Директор филиала обжаловал штраф в Волжском районном суде. Однако постановление комитета государственного регулирования тарифов оставлено в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU