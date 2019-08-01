Директора филиала «Т Плюс» в Саратове оштрафовали за неправильное начисление платы
Он заплатит 50 тыс. рублей
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Директора Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» оштрафовали на 50 тыс. рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, его привлекли к административной ответственности за нарушения при начислении платы за отопление жителям многоэтажек.
Директор филиала обжаловал штраф в Волжском районном суде. Однако постановление комитета государственного регулирования тарифов оставлено в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU