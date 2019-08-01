СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-01T11:59:09+03:00

Хуже — только в Челябинске, Омске и Махачкале

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Дороги Саратова признали одними из самых плохих в России.

По данным социологического опроса агентства Zoom Market, Саратов находится на четвертом месте из 25. Хуже дороги назвали только в Челябинске, Махачкале и Омске.

Горожанам задавали три вопроса, на которых и основывается исследование: как вы оцениваете дороги в вашем городе? За последние три года состояние дорог улучшилось? По вашему мнению стоит ожидать улучшения дорог в будущем?

Не самыми плохими дороги признали в Москве, Краснодаре и Казани, они заняли 25, 24 и 23 места соответственно.

В агентстве отметили, что 55% опрошенных не имеют автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU