2019-08-01T12:02:04+03:00
Происшествия

В Саратове транспортная полиция заплатила 450 тыс. рублей за несуществующие услуги

Бывшего начальника тыла Приволжского ЛУ МВД на транспорте подозревают в злоупотреблении полномочиями
Екатерина Семенова
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В Саратове заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего начальника тыла Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном СУ СКР на транспорте, возбуждено и расследуется уголовное дело.

В ноябре 2018 года, как считает следствие, начальник тыла подписал акты выполненных услуг по перевозке нефтепродуктов для Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. Несмотря на то, что услуги фактически оказаны не были, сумму 450 тыс. рублей перечислили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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