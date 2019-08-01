Пьяного водителя в Саратове отправили в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-01T11:32:35+03:00

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Вынесен приговор 28-летнему жителю Саратова, которого задержали пьяным за рулем.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, в июне 2018 года мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отказ от освидетельствования. Тогда он был отправлен на пять месяцев в колонию строгого режима и на три года лишен водительских прав.

Однако гражданин не исправился — 26 апреля 2019 года он вновь выпил в гараже поселка Солнечный и сел за руль ВАЗ-21124. При задержании водитель опять отказался пройти медосвидетельствование на алкоголь.

На этот раз он проведет в колонии строгого режима восемь месяцев. Прав его лишили снова на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU