Саратовские гребцы взяли серебро всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-01T11:30:56+03:00

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Вчера, 31 июля, на гребном канале «Печеры» в Нижнем Новгороде прошли финальные заезды всероссийских соревнований по гребному спорту среди юношей и девушек до 15 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, участие в состязаниях приняли 444 спортсмена из 20 субъектов РФ.

Серебро в парной четверке взяли саратовцы: Николай Еремин, Михаил Леднев, Артем Шапкин, Максим Бобряшов.

ИСТОЧНИК KP.RU