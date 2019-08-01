Саратовцам предлагают стипендию от вузов Китая
В год можно получить 368 тыс. рублей
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Саратовцы могут получить стипендию от вузов Китая.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, с таким предложением вышел город Хэфэй — партнер Саратова.
Студенты, школьники или стажеры могут претендовать на обучение в высших учебных заведениях Хэфэя — одного из крупнейших китайских городов.
Сумма стипендии варьируется от 20 до 40 тыс. юаней (184 и 368 тыс. рублей соответственно) на полгода или на год. Также многое будет зависеть от степени знания китайского языка.
Напомним, Саратов и Хэфэй заключили соглашение о сотрудничестве в 2018 году в рамках проекта «Волга — Янцзы».
ИСТОЧНИК KP.RU