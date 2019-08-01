Под Саратовом построят новую метеорологическую станцию

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-01T11:14:18+03:00

Она будет работать без присутствия людей

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В Саратовской области построят радиолокационную метеостанцию для мониторинга атмосферы и оснастят ее доплеровским оборудованием.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Главгосэкспертизы России, станция будет находиться в 20 км от Саратова, в поселке Красный Октябрь. Она необходима для получения и обработки данных погоды в реальном времени, а также для аэронавигации и штормооповещения с помощью радиолокатора на 30-метровой башне.

Отметим, что станция будет работать без присутствия людей, а информацию с нее будут обрабатывать сотрудники Саратовского и Приволжского Гидрометцентров.

Проект создания станции уже прошел экспертизу и будет финансироваться из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU