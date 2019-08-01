В огромной луже Саратова плавает утка

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-01T11:25:08+03:00

Вчера в городе несколько часов был ливень

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Сегодня, 1 августа, в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» опубликовали снимок необычного обитателя городских улиц.

Анонимный автор показал пользователям соцсети снимок утки, которая плещется в одной из луж на улице Орловская, 9 в Ленинском районе Саратова.

- Мало кто знает, что ямы в Саратове — это часть муниципальной программы по созданию искусственных водоемов. Близость к воде благоприятно влияет на человека, и экология лучше становится, — поясняет местный житель.

Напомним, что из-за вчерашнего дождя в Ленинском районе водители были вынуждены «плыть» по дорогам, словно гондольеры. Жителям поселка Солнечный и вовсе приходилось ехать через лужи, достающие чуть ли не до крыши машины.

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Новость не осталась незамеченной среди местных жителей, которые в один голос умилились фотографии.

Это не первый снимок, привлекающий внимание к проблеме затопленных дорог.

Ранее одна из местных жительниц опубликовала фото, где она сидит на надувном фламинго.

ИСТОЧНИК KP.RU