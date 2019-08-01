2019-08-01T11:22:26+03:00
Общество

В Саратовской области собрали 38,3 тыс. тонн овощей

Продукция реализовывается на прилавках Саратова
Дарья Вострикова
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В Саратовской области аграрии собрали 38,3 тыс. тонн овощей на площади 2,5 тыс. гектаров.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, в теплицах вырастили более 21,9 тыс. тонн продукции, из которых 17,2 тыс. приходится на огурцы, 4,4 тыс. тонн — на томаты.

Ведется уборка раннего картофеля, выкопано 7 тыс. тонн при средней урожайности 158,2 центнера с гектара.

Овощи отправились на прилавки торговых точек областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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