В Саратовской области собрали 38,3 тыс. тонн овощей
Продукция реализовывается на прилавках Саратова
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В Саратовской области аграрии собрали 38,3 тыс. тонн овощей на площади 2,5 тыс. гектаров.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, в теплицах вырастили более 21,9 тыс. тонн продукции, из которых 17,2 тыс. приходится на огурцы, 4,4 тыс. тонн — на томаты.
Ведется уборка раннего картофеля, выкопано 7 тыс. тонн при средней урожайности 158,2 центнера с гектара.
Овощи отправились на прилавки торговых точек областного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU