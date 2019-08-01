2019-08-01T10:51:59+03:00
Происшествия

Грабителя из Пугачева поймали на саратовском вокзале

Он напал на местную жительницу
Дарья Вострикова
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Сотрудники Росгвардии в районе Привокзальной площади Саратова задержали 27-летнего грабителя из Пугачева.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в районе улицы Рабочая он напал на местную жительницу и силой забрал у нее телефон и ювелирное украшение.

Злоумышленника задержали по приметам, потерпевшая опознала его.

На мужчину завели уголовное дело и заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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