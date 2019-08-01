2019-08-01T11:02:49+03:00
Происшествия

Мошенник из поселка Тарханы оставил комплектовщика без 3,5 тыс. рублей

За спиной мужчины уже три обвинительных приговора
Дарья Вострикова
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В отдел полиции поселка Солнечный с заявлением о мошенничестве обратился 27-летний комплектовщик.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 15:00 до 20:00 17 июля неизвестный взял у него 3,5 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 27-летний рецидивист из поселка Тарханы, за спиной которого уже три обвинительных приговора.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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