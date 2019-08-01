Мошенник из поселка Тарханы оставил комплектовщика без 3,5 тыс. рублей
За спиной мужчины уже три обвинительных приговора
Изменить размер текста:
В отдел полиции поселка Солнечный с заявлением о мошенничестве обратился 27-летний комплектовщик.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 15:00 до 20:00 17 июля неизвестный взял у него 3,5 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержан 27-летний рецидивист из поселка Тарханы, за спиной которого уже три обвинительных приговора.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU