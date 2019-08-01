В Саратове мужчина убил друга за шулерство
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, в ночь с 30 на 31 июля 38-летний мужчина пригласил к себе домой, на 4-й Нагорный проезд, троих приятелей.
Друзья пили спиртное и спокойно играли в карты, пока хозяин дома не уличил 38-летнего друга в жульничестве.
Между мужчинами разгорелся конфликт. Остальные приглашенные поняли, что посидеть уже не удастся, и ушли.
Гость получил несколько ударов ножом, после чего друг вынес его во двор и снова нанес удары. От полученных травм потерпевший скончался.
Осознав что натворил, мужчина позвонил друзьям, вызвал «скорую помощь», полицию.
Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшего стали множественные колото-резанные ранения и массивная кровопотеря.
Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU