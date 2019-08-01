В Саратове мужчина убил друга за шулерство

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-01T11:01:13+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, в ночь с 30 на 31 июля 38-летний мужчина пригласил к себе домой, на 4-й Нагорный проезд, троих приятелей.

Друзья пили спиртное и спокойно играли в карты, пока хозяин дома не уличил 38-летнего друга в жульничестве.

Между мужчинами разгорелся конфликт. Остальные приглашенные поняли, что посидеть уже не удастся, и ушли.

Гость получил несколько ударов ножом, после чего друг вынес его во двор и снова нанес удары. От полученных травм потерпевший скончался.

Осознав что натворил, мужчина позвонил друзьям, вызвал «скорую помощь», полицию.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшего стали множественные колото-резанные ранения и массивная кровопотеря.

Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU