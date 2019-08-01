2019-08-01T09:59:45+03:00
Наука

В Саратовской области может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

Уже создана рабочая группа для подготовки заявки на конкурс
Ольга Симонова
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В Саратовской области создана рабочая группа для подготовки заявки на участие в конкурсе на создание научно-образовательного центра мирового уровня.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, группу возглавил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин. В нее также вошли его заместители, представители власти, депутаты, руководители предприятий и другие.

Отметим, что научно-образовательный центр — это инфраструктура, в которой взаимодействуют бизнес и наука. Отличается он от обычных структур науки прикладным характером исследований и кооперацией с бизнесом, чтобы коммерциализировать полученный продукт.

В рамках федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука» в России создадут 15 таких центров в 2019-2021 годах. Города, в которых они будут возведены, еще не определены, но Саратовская область претендует на создание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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