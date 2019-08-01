Улицу Чернышевского в Саратове закроют для движения машин
Также на двух улицах будет ограничен проезд
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Сегодня, 1 августа, в Саратове из-за работ на тепловых сетях будет ограничено движение на улице Чернышевского, между Малой Горной и Соколовой, а также на пересечении улиц Соборная и Мичурина.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», ограничения продлятся до 3 августа.
Кроме того, временно закроют участок улицы Чернышевского от Большой Горной до Соколовой. Из-за этого изменится маршрут троллейбусов №1.
ИСТОЧНИК KP.RU