Улицу Чернышевского в Саратове закроют для движения машин

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-01T09:50:41+03:00

Также на двух улицах будет ограничен проезд

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Сегодня, 1 августа, в Саратове из-за работ на тепловых сетях будет ограничено движение на улице Чернышевского, между Малой Горной и Соколовой, а также на пересечении улиц Соборная и Мичурина.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», ограничения продлятся до 3 августа.

Кроме того, временно закроют участок улицы Чернышевского от Большой Горной до Соколовой. Из-за этого изменится маршрут троллейбусов №1.

ИСТОЧНИК KP.RU