В Саратове организация оплатила штрафы ГИБДД из страха потерять склады
Остальные меры не действовали
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Судебные приставы взыскали с организации 50 тыс. рублей за неоплаченные штрафы ГИБДД.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, за то, что один водитель неоднократно нарушал права, на компанию завели 58 исполнительных производств.
Однако штрафы никто не погасил. Только после запрета выполнять какие-либо действия со складами должники отдали деньги.
Оплата прошла на следующий день.
ИСТОЧНИК KP.RU