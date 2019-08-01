В Саратове организация оплатила штрафы ГИБДД из страха потерять склады

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-01T09:32:25+03:00

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Судебные приставы взыскали с организации 50 тыс. рублей за неоплаченные штрафы ГИБДД.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, за то, что один водитель неоднократно нарушал права, на компанию завели 58 исполнительных производств.

Однако штрафы никто не погасил. Только после запрета выполнять какие-либо действия со складами должники отдали деньги.

Оплата прошла на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU