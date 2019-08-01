Два парня в Аркадаке попались на краже 150 метров кабеля

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-01T09:22:42+03:00

С заявлением о краже обратился 70-летний мужчина

Изменить размер текста: A A

В Аркадакском районе Саратовской области полиция вчера, 31 июля, раскрыла кражу у пенсионера.

- В отдел заявление от 70-летнего мужчины поступило 9 июля. Потерпевший рассказал, что с вечера предыдущего дня кто-то украл из склада 150 метров медного кабеля, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и нашли двух подозреваемых — 20-летнего ранее судимого жителя села Семеновка и 28-летнего не привлекавшегося к уголовной ответственности аркадакца.

Полицейские получили признательные показания и забрали у злоумышленников кабель, а после отправили парней под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU