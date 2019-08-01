2019-08-01T09:02:52+03:00
Общество

В Саратове девушка устроила «фотосессию» в лужах

Модель привлекает внимание к забитым ливневкам
Дарья Вострикова
Поделиться:
Фото пользователя Марии МолчановойФото пользователя Марии Молчановой
Изменить размер текста:

Вчера, 31 июля, Мария Молчанова опубликовала снимки необычной фотосессии под названием «Саратов, я тону в тебе» в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Модель выбрала местом для своих снимков лужи напротив главных зданий города — консерватории, музея Радищева, театра оперы и балета, а также Крытого рынка.

Фото Марии Молчановой

Фото Марии Молчановой

По фотографиям создается впечатление, будто лужи не меньше метра глубиной, настолько большие, что на поверхности остаются только голова, руки или ноги девушки.

Фото Марии Молчановой

Фото Марии Молчановой

Предположительно, она хотела привлечь снимками внимание к проблеме забитых ливневок, из-за которых вчера, во время сильного дождя, дороги города сильно затопило.

Фото Марии Молчановой

Фото Марии Молчановой

Последний день июля встретил горожан проливным дождем, из-за которого Ленинский район превратился в настоящую Венецию, а в поселке Солнечный водителям пришлось вычерпывать воду из своих автомобилей, чтобы отогнать машины на сушу.

Местные жители сошлись во мнении, что кадры сделаны очень профессионально и ужаснулись от вида «реального города». Напомним, это не первый случай, когда саратовцы привлекают внимание к проблемам города.

В мае 2017 года местная жительница опубликовала снимок, где она сидит в купальнике на надувном фламинго будто на пляже. Целью фотографии было привлечь внимание к затопленным улицам.

В январе 2019 года две девушки вместе с парнем опубликовали снимки в купальниках на набережной Саратова. Участники фотосессии топили снег утюгом и феном. Местные жители обратили внимание на проблему сугробов и невывезенного снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две женщины на иномарках столкнулись в ДТП в Саратове
В Саратовской области может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
В Саратове в День ВДВ перекроют улицу Московскую
В Саратове девушка украла из магазина детские вещи
Улицу Чернышевского в Саратове закроют для движения машин
В Саратове организация оплатила штрафы ГИБДД из страха потерять склады
Два парня в Аркадаке попались на краже 150 метров кабеля
В Саратове отремонтируют две дороги
В Саратове иномарка влетела в «Запорожец»
В Саратове у девушки в салоне связи украли iPhone
В Балакове убийцу возлюбленной в гостях взяли под стражу
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В Энгельсе мужчина проломил стену гаража ради двух кондиционеров и шин
Вячеслав Володин возглавил рейтинг цитируемости депутатов Госдумы в СМИ
«Я никого не обвинял в плагиате»: саратовский музыкант поблагодарил Максима Фадеева
В Саратовской области парень зарезал будущую тещу
Двое жителей Калининска до смерти забили мужчину за расстегнутую одежду девушки
Под Балаковом подросток угнал авто и слетел в кювет
На трассе под Вольском в аварии пострадали трое детей и женщина
В Саратовской области 1 августа омрачится дождем