В Саратове девушка устроила «фотосессию» в лужах

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-01T09:02:52+03:00

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Вчера, 31 июля, Мария Молчанова опубликовала снимки необычной фотосессии под названием «Саратов, я тону в тебе» в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Модель выбрала местом для своих снимков лужи напротив главных зданий города — консерватории, музея Радищева, театра оперы и балета, а также Крытого рынка.

Фото Марии Молчановой

По фотографиям создается впечатление, будто лужи не меньше метра глубиной, настолько большие, что на поверхности остаются только голова, руки или ноги девушки.

Фото Марии Молчановой

Предположительно, она хотела привлечь снимками внимание к проблеме забитых ливневок, из-за которых вчера, во время сильного дождя, дороги города сильно затопило.

Фото Марии Молчановой

Последний день июля встретил горожан проливным дождем, из-за которого Ленинский район превратился в настоящую Венецию, а в поселке Солнечный водителям пришлось вычерпывать воду из своих автомобилей, чтобы отогнать машины на сушу.

Местные жители сошлись во мнении, что кадры сделаны очень профессионально и ужаснулись от вида «реального города». Напомним, это не первый случай, когда саратовцы привлекают внимание к проблемам города.

В мае 2017 года местная жительница опубликовала снимок, где она сидит в купальнике на надувном фламинго будто на пляже. Целью фотографии было привлечь внимание к затопленным улицам.

В январе 2019 года две девушки вместе с парнем опубликовали снимки в купальниках на набережной Саратова. Участники фотосессии топили снег утюгом и феном. Местные жители обратили внимание на проблему сугробов и невывезенного снега.

ИСТОЧНИК KP.RU