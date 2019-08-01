Вячеслав Володин возглавил рейтинг цитируемости депутатов Госдумы в СМИ

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-01T09:08:45+03:00

В топ-10 также депутат Государственной думы от нашей области Николай Панков

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин возглавил рейтинг самых цитируемых депутатов Госдумы в СМИ. Его прямая речь встречалась за время весенней сессии в средствах массовой информации 40 027 раз.

Такие данные приводит в обзорном материале о статистических итогах работы шестой сессии федерального парламента «КоммерсантЪ».

В топ-10 рейтинга цитируемости в СМИ попал также депутат Государственной думы от Саратовской области Николай Панков. Его результат — 4 593 цитаты с начала года.

Вячеслав Володин также стал самым упоминаемым в СМИ депутатом Госдумы за весеннюю сессию (101 286 упоминаний).

Издание также отмечает, что с 9 января 2019 года депутаты провели 57 заседаний, побив рекорд, установленный в весеннюю сессию 2018 года (50 заседаний). За время сессии в Госдуму были внесены 675 законопроектов. Всего в первом, втором или третьем чтениях депутаты успели рассмотреть 581 законопроект (в том числе из внесенных в предыдущие сессии) и принять 325 законов.

Большая часть из них социально значимые, направлены непосредственно на улучшение качества жизни, на решение проблем людей, защиту прав граждан. Это законы о запрете микрофинансовым организациям использовать жилье граждан как залог, о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ, об уменьшении налоговой нагрузки на многодетные семьи и другие. Среди законов, которые готовы для рассмотрения на осенней сессии такой социально значимый вопрос, как возможность братьев и сестер учиться в одной школе, создание социальной инфраструктуры в новых микрорайонах.

Чаще других законопроекты инициировали депутаты от «Единой России», отмечают авторы исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU