СЕГОДНЯ 08:12 2019-08-01T08:12:33+03:00

В своем видео Павел Петров отметил, что надеется на сотрудничество с продюсером

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Музыкант из Саратова Павел Петров, также известный как Пашкет, заявил, что не обвинял Максима Фадеева в плагиате.

На видео музыкант говорит, что цель прошлой записи была — просто выяснить, при каких обстоятельствах была написана песня певицы Molly «Я просто люблю тебя», так как она похожа на его композицию «Дни и ночи».

- Мне не понравилось, что в СМИ стали говорить, что я обвиняю Максима Фадеева в попытках украсть песню. Нет, такого не было, я никого не обвинял в плагиате, — сказал Пашкет.

Он также поблагодарил продюсера певицы Ольги Серябкиной (Molly) Фадеева за помощь, но не уточнил за какую.

- Надеюсь на творческое сотрудничество. Если что готов предоставить свои песни и мелодии продюсерскому центру, — отметил саратовский музыкант.

Напомним, сам Максим Фадеев ответил, что эта ситуация глупая и не стоит внимания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/723408" frameborder="0"></iframe> «Я никого не обвинял в плагиате»: саратовский музыкант поблагодарил Максима Фадеева.

ИСТОЧНИК KP.RU