«Я никого не обвинял в плагиате»: саратовский музыкант поблагодарил Максима Фадеева
Музыкант из Саратова Павел Петров, также известный как Пашкет, заявил, что не обвинял Максима Фадеева в плагиате.
На видео музыкант говорит, что цель прошлой записи была — просто выяснить, при каких обстоятельствах была написана песня певицы Molly «Я просто люблю тебя», так как она похожа на его композицию «Дни и ночи».
- Мне не понравилось, что в СМИ стали говорить, что я обвиняю Максима Фадеева в попытках украсть песню. Нет, такого не было, я никого не обвинял в плагиате, — сказал Пашкет.
Он также поблагодарил продюсера певицы Ольги Серябкиной (Molly) Фадеева за помощь, но не уточнил за какую.
- Надеюсь на творческое сотрудничество. Если что готов предоставить свои песни и мелодии продюсерскому центру, — отметил саратовский музыкант.
Напомним, сам Максим Фадеев ответил, что эта ситуация глупая и не стоит внимания.
«Я никого не обвинял в плагиате»: саратовский музыкант поблагодарил Максима Фадеева.
ИСТОЧНИК KP.RU