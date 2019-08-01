В Саратовской области парень зарезал будущую тещу

СЕГОДНЯ 08:06 2019-08-01T08:30:40+03:00

Женщина упрекала его в разрушении отношений с дочерью

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Саратовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 3 мая в одном из поселков Советского района.

20-летний парень поссорился с 42-летней матерью своей сожительницы. Женщина обвинила его в разрушении отношений со своей дочерью. В ответ на упреки мужчина несколько раз стукнул ее гаечным ключом по голове.

Несмотря на это, женщина продолжала его оскорблять, и тогда злоумышленник не менее 36 раз ударил ее ножом.

Тело погибшей нашла ее дочь на следующий день, когда пришла проверить, почему мать не отвечает на телефонные звонки.

Свою вину мужчина признал полностью. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU