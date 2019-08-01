Двое жителей Калининска до смерти забили мужчину за расстегнутую одежду девушки
В Саратовской области вынесен приговор двум жителям Калининска — мужчинам 24 и 34 лет.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, оба были признаны виновными в умышленном причинении вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
23 октября в частном доме Калининска для застолья собралась компания из нескольких мужчин и женщин. Среди них была 28-летняя местная жительница. Когда за ней пришли ее отец и сожитель, чтобы отвести домой, они заметили, что на гражданке расстегнута одежда.
Сожитель предположил измену и вернулся, чтобы высказать претензии хозяину жилища. Вдвоем они избили двух оставшихся гостей — 28 и 44 лет. Старший сумел убежать, а младшего они вытащили на улицу и оставили. Ночью хозяева дома внесли его домой, а утром обнаружили мертвым.
Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала тупая травма головы.
Суд приговорил хозяина дома к семи годам и трем месяцам, а сожителя девушки — к 9,5 года в колонии строгого режима. Каждый из них заплатит по 500 тыс. рублей родственникам погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU