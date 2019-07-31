2019-07-31T21:00:52+03:00
Происшествия

На Шехурдина столкнулись четыре иномарки и грузовик

Пострадали молодой мужчина и подросток
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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На улице Шехурдина в Саратове произошло массовое ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария случилась напротив дома №27«б».

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Столкнулись четыре иномарки: Renault Duster, Datsun, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, а также грузовик-манипулятор.

Пострадали 22-летний водитель и 16-летний пассажир автомобиля Datsun. Они были госпитализированы сотрудниками Центра медицины катастроф.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU

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