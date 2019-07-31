2019-07-31T19:09:47+03:00
Общество

Николай Панков: Дороги нужно делать для людей, а не для отчета

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поручил на месте проверить жалобу балаковцев на некачественный ремонт дороги.

- Жители Балаково жалуются на некачественный ремонт дороги по улице Комарова. Говорил вчера на Президиуме регионального политсовета «Единой России», повторю и сейчас – формально подходить к подобным вещам недопустимо. По каждому случаю необходимо проводить качественную проверку. Считаю, на обращение должен выехать региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», привлечь независимых экспертов. Если будут выявлены нарушения, все они должны быть устранены. И такой подход необходим по всем направлениям работы. Основное внимание – к тому, как люди воспринимают изменения. Раньше на ремонт асфальтового покрытия выделялось не так много средств, сегодня ситуация лучше. Но дороги нужно делать для людей, а не для отчета. Если кто-то хотел схитрить – поправим, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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