Панков: Поддержка Володина поможет снизить аварийность и обеспечить безопасность людей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-31T17:02:03+03:00

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Во время рабочей поездки в Вольский район депутат Государственной думы Николай Панков ознакомился с ходом ремонта федеральной автомобильной дороги Сызрань — Саратов — Волгоград. Федеральное финансирование на ремонт и строительство дорог область получила при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Николай Панков осмотрел несколько участков трассы. Как рассказали представители подрядной организации, капитальный ремонт на участке у села Ключи производится впервые за 20 лет. Особое внимание уделялось безопасности. Дорога расширена, выровнен ее профиль, в районе населенного пункта будет налажено освещение. Все это улучшит видимость и снизит аварийность.

На участке у села Шиханы протяженностью 6 км работы уже практически завершены. Ранее это также был один из наиболее аварийных участков. Теперь дорога расширена, устанавливается освещение у остановки общественного транспорта на повороте на Шиханы, сделан тротуар.

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- На этих участках была высокая аварийность, было много жалоб от жителей. Зная ситуацию в районах, Володин ставит задачу — привести все дороги области в нормативное состояние. Чтобы не только улучшилось качество дорожного покрытия, но и не осталось необорудованных переездов, узких участков с плохой видимостью и так далее. Благодаря федеральному финансированию, полученному при его поддержке, в этом году ряд таких проблем удастся решить. Отмечу, что именно по инициативе спикера пьяные ДТП законодательно уравняли с умышленным убийством. Здоровье и безопасность людей для него главное, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU