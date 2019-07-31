На карте Саратовской области ГИБДД обнародовала 117 камер видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-31T16:55:13+03:00

18 из них — передвижные

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На интерактивной карте Саратовской области появилось 99 стационарных камер фиксации нарушений правил дорожного движения, а также 18 передвижных.

Как сообщил канал сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov, раздел будет активно пополняться.

Пока портал работает на сайте ГИБДД в тестовом режиме и не всегда отображает информацию корректно.

ИСТОЧНИК KP.RU