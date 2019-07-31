На карте Саратовской области ГИБДД обнародовала 117 камер видеонаблюдения
18 из них — передвижные
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На интерактивной карте Саратовской области появилось 99 стационарных камер фиксации нарушений правил дорожного движения, а также 18 передвижных.
Как сообщил канал сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov, раздел будет активно пополняться.
Пока портал работает на сайте ГИБДД в тестовом режиме и не всегда отображает информацию корректно.
ИСТОЧНИК KP.RU