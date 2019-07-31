2019-07-31T16:54:15+03:00
Общество

Панков: Проекты Володина по строительству развязок решат проблемы тысяч людей

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков посетил в ходе рабочей поездки строящиеся дорожные объекты на федеральной трассе СызраньСаратовВолгоград в Воскресенском и Вольском районах. Это путепровод через железную дорогу у села Синодское и новая дорога в обход станции Сенная.

Привлечь федеральное финансирование для строительства транспортных развязок возле этих населенных пунктов помог председатель Госдумы Вячеслав Володин. Транспортные пробки на данных участках затрудняют жизнь тысяч людей — не только жителей, но и тех, кто путешествует через нашу область, провозит грузы, приезжают в качестве туристов и так далее. Проекты спикера Госдумы помогут им сберечь время, обеспечат комфорт и безопасность передвижения. Работы начались в этом году.

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- Люди проводили в пробках по несколько часов, особенно в летний период, когда они достигают 15-20 км. Причем со временем ситуация усугублялась — из-за роста потока автомобильного и железнодорожного транспорта. Для Володина проблемы людей — всегда главное. Его проекты помогут ускорить проезд транзитного транспорта и передвижение людей между районами, пробки останутся в прошлом. Например, до Вольска можно будет доехать за час, — отметил Николай Панков.

Депутат призвал подрядную организацию четко выполнять взятые обязательства по сокращению сроков строительства объектов, важных для людей.

- Володин поставил задачу — не затягивать решение этой наболевшей проблемы. Чтобы путепровод у Синодского был готов в течение двух лет, а новая дорога у Сенной — в течение трех. От этого зависит не только комфорт людей, но и многие вопросы развития области. Знаю сам, как эти заторы портят впечатление туристов, посещающих Вольск и Хвалынск, — сказал Панков.

Пока строится новая дорога в обход станции Сенная, важно обеспечить комфортный и безопасный проезд по действующей дороге. Она отремонтирована на протяжении 12 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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