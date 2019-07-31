2019-07-31T15:53:16+03:00
Происшествия

Квартирной мошеннице из Саратова отказались смягчать приговор

Из-за нее без жилья остались три человека
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратовской области отклонила жалобу 44-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, Волжский райсуд в декабре 2015 года осудил ее за мошенничество и приговорил к 9,5 года колонии и штрафу в размере 400 тыс. рублей.

Из-за женщины трое саратовцев остались без жилья, в отношении еще двоих злоумышленница с подельниками не довела свой преступный умысел до конца.

Гражданка подала жалобу, якобы свидетель обвинения ее оговорил, но наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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