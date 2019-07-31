Саратовца отправили в колонию за прогулки по ночам

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-31T15:54:03+03:00

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Ленинский районный суд постановил что 38-летний саратовец должен пять месяцев соблюдать административный надзор.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина освободился в 2016 году и с тех пор несколько раз не ночевал дома, а в феврале его и вовсе задержали пьяным на улице.

Ему дали четыре месяца «строгача». Апелляция подсудимого к смягчению приговора не изменила его наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU