В Марксовском районе скосили коноплю

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-31T15:47:17+03:00

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Марксовская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения требований законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах в части уничтожения дикорастущей конопли.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на территориях Подлесновского, Липовского, Кировского, Зоркинского, Приволжского и Осиновского МО колосилось это растение.

Земли находились в муниципальной собственности, однако их никто не обрабатывал. Главы МО получили представления, и опасный наркотик уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU