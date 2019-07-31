В Марксовском районе скосили коноплю
Наркотик колосился в шести муниципальных образованиях
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Марксовская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения требований законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах в части уничтожения дикорастущей конопли.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на территориях Подлесновского, Липовского, Кировского, Зоркинского, Приволжского и Осиновского МО колосилось это растение.
Земли находились в муниципальной собственности, однако их никто не обрабатывал. Главы МО получили представления, и опасный наркотик уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU